Ein 61-jähriger Magdeburger soll sich laut Informationen der freien Presse in Sachsen seit dem Sommer insgesamt 87 Mal gegen Corona impfen lassen haben. Demnach soll der Mann in sächsischen Impfzentren immer mit einem neuen Blanko-Impfpass aufgetaucht sein. Bei diesen Pässen habe er die erste Seite mit den Patientendaten ausgetauscht und die Pässe mit den echten Chargennummern dann weiterverkauft. An manchen Tagen habe er sich bis zu drei Spritzen geben lassen.