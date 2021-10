Sein Chef Hans-Dieter Otto kennt diese Probleme und hat Probleme, Nachwuchs zu finden. Ein großer Teil seiner Fahrer ist im Alter 50 Plus. So wie generell in Deutschland. Laut Bundesamt für Güterverkehr (BAG) gab es Ende 2018 rund 574.000 sozialversicherungspflichtig beschäftige Berufskraftfahrer. Jeder Dritte ist über 55. Schon jetzt fehlen je nach Schätzung 60.000 bis 80.000 Fahrer. Etwa 30.000 scheiden jedes Jahr aus, nur um die 17.000 rücken nach.

Otto ist Vizepräsident des Landesverbands des Verkehrsgewerbes und macht auch Politik im Bundesverband. Der Spediteur kennt die Probleme, mit denen die Fahrer zu kämpfen haben, auch durch den Druck aus dem Ausland. Eine Mitschuld gibt er den Verbraucherinnen und Verbrauchern. "Wir bestellen unsere Waren im Internet und müssen sie am nächsten Tag haben", beschreibt er das Problem. "Dafür sitzen auf den litauischen Lkws kirgisische Fahrer. Die sind aber zwölf Wochen und mehr am Stück unterwegs. Das müssen Sie sich vorstellen: zwölf Wochen wohnen sie im Lkw!"

Für Otto ist das moderne Sklavenhalterei, die auch die deutschen Firmen unter Druck setzt. Die Zeiten, wo polnische Fahrer deutsche Lkw über die Straßen gelenkt haben, sind vorbei. Inzwischen, weiß Andreas Pawel zu berichten, zahlen polnische Speditionen im Grenzgebiet bessere Löhne als deutsche, so dass deutsche Fahrer für polnische Spediteure fahren. Pawel hat eine Fahrschule in Halberstadt und bildet Berufskraftfahrer aus. Die meisten wollen sich beruflich neu orientieren und machen eine Umschulung. Den Bedarf der Speditionen kann er nicht annähernd decken.

"Die Speditionen kommen zu mir und fragen, ob ich Fahrer für sie habe. Sie könnten sofort anfangen. Oder sie rekrutieren im Bekanntenkreis und schicken sie zu mir", so der Fahrschulinhaber. Auch seine Schulbank drücken immer öfter Menschen aus dem Ausland. Ihre Leistungsbereitschaft ist groß, die meisten schaffen die Prüfung mit Bravour. Doch nicht alle, die einen Lkw-Führerschein machen, wollen in den Fernverkehr. Das Problem spitzt sich also zu. Wegen des demografischen Wandels, wegen des Fachkräftemangels in allen Branchen, wegen der Arbeitsbedingungen.