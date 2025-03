Die Entscheidung für Lüpertz fiel in einer Jury, zu der unter anderem Domstiftsdirektor Holger Kunde, der Glasspezialist Ivo Rauch und die Dombaumeisterin Karin von Welck gehörten. Sie begründeten die Entscheidung wie folgt: "Die Auswahl fiel in Anbetracht des großen Oeuvres, was Herr Lüpertz mit dem Medium Glas gestaltet hat, insbesondere in Köln, Regensburg und Bamberg und seiner erzählerischen Kraft und Eigenständigkeit." Der Bildhauer, Maler und Grafiker Lüpertz ist einer der bekanntesten deutschen Künstler.