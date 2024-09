Der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, Stefan Hörold, schließt Brückeneinstürze in Sachsen-Anhalt "an sich" aus. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, dass es sich bei dem Einsturz der Carolabrücke im sächsischen Dresden um einen "absoluten Einzelfall" handele. Die Bauwerke in Sachsen-Anhalt würden engmaschig überwacht.