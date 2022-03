Beide Städte wurden schon 1976 – tief in realsozialistischen DDR-Zeiten – passenderweise auf dem " roten Planeten " verewigt. Dirk Schlesier, Chef des neuen Planetariums in Halle , erklärt im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT, was es mit den Marskratern im Allgemeinen und den beiden sachsen-anhaltischen Städten auf dem zweitkleinsten Planeten im Sonnensystem im Besonderen auf sich hat.

Dirk Schlesier leitet das Planetarium in Halle. Bildrechte: Screenshot/Youtube

Dirk Schlesier: Marskrater entstehen dadurch, dass Meteoriten aus dem Weltraum auf dem Planeten einschlagen und dort Löcher in den Boden schlagen. Krater sind also sehr verschieden große Vertiefungen im Boden, die durch den Aufprall von Körpern aus dem All entstehen. Übrigens: Meteoriten und Meteore sind nicht zu verwechseln. Denn Meteore sind Leuchterscheinungen an Himmel, Meteoriten hingegen die erwähnten Bruchstücke von Himmelskörpern.