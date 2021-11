In den Gemeinden auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), zu dem auch der größte Teil von Sachsen-Anhalt gehört, laufen die Vorbereitungen auf das Martinsfest in der kommenden Woche. Alle Veranstaltungen würden allerdings unter Vorbehalt mit Blick auf die aktuellen Corona-Regeln geplant, teilte die mitteldeutsche Kirche am Freitag mit.