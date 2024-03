19 Fälle gemeldet Masern sind zurück in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

18. März 2024, 13:47 Uhr

Die Masern sind in Sachsen-Anhalt wieder auf dem Vormarsch. Insgesamt 19 Fälle wurden im vergangenen Jahr registriert, so viele wie lange nicht. Der Großteil der Erkrankungen geht auf einen Masernausbruch in Halle zurück.