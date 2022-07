Die aktuelle Eindämmungsverordnung des Landes gilt bis 20. August, wenige Tage später enden die Schulferien in Sachsen-Anhalt. In medizinischen und pflegerischen Bereichen gilt eine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, im öffentlichen Personennahverkehr ebenfalls. Angesichts hoher Infektionszahlen gelte der Appell, auf Hygienemaßnahmen und Mindestabstände zu achten sowie insbesondere in geschlossenen Räumen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, so die Staatskanzlei.