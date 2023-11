Bildrechte: imago images / teutopress

Filme, Lesungen und mehr Gedenken an den Mauerfall: Was in Sachsen-Anhalt veranstaltet wird

07. November 2023, 15:27 Uhr

Am 9. November wird in Deutschland unter anderem des Mauerfalls 1989 gedacht. In Sachsen-Anhalt gibt es deshalb mehrere Lesungen und Filmvorführungen, Gespräche und Gedenk-Veranstaltungen. In Halle ist am 9. November der Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa zu Gast.