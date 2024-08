In ganz Sachsen-Anhalt gibt es viele junge Sportlerinnen und Sportler, die für ihre Träume intensiv an der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Zielstrebige Kinder und Jugendliche, die wir gern vorstellen wollen – ganz gleich in welcher Sportart.

Darum sucht MDR SACHSEN-ANHALT auch in diesem Jahr wieder die Sport-Stars der Zukunft. Ab Ende Oktober wollen wir Woche für Woche sechs junge Sportlerinnen und sechs Sportler in Fernsehen, Hörfunk und in den Online-Angeboten vorstellen. Talente zwischen 9 und 17 Jahren können sich jetzt bewerben. Und am Ende entscheiden Sie, das Publikum, über Siegerin und Sieger.