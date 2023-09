In den vergangenen vier Jahren hat MDR SACHSEN-ANHALT insgesamt 44 Talente vorgestellt und deren weitere Entwicklung weiterverfolgt. Ruderin Sandrine Bartos war 2021 MDR-Sport-Ass-Kandidatin, mittlerweile ist sie U19-Vizeweltmeisterin. Vor sechs Jahren zog die Ruderhoffnung aus dem Elternhaus im Harz aus, um in Magdeburg zu rudern. Seitdem konnte Sandrine Bartos viele Erfolge feiern und hat das große Ziel vor Augen. Vor kurzem war sie in Ohio in den USA. Sie interessiert sich für eine College-Sportkarriere nach dem Abitur.