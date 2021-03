Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff appelliert an die Kirchen, dass sie möglichst auf Präsenzgottesdienste zu Ostern verzichten sollen. Pfarrer Thomas Pfennigsdorf sieht das anders – in der Kirche Sankt Petri in Wörlitz soll der Ostergottesdienst vor Ort stattfinden: "Wir denken, man kann einkaufen gehen, also für das Wichtige für den Bauch ist gesorgt. Aber es muss eben auch für den Geist, für die Psyche gesorgt werden. Und ich denke, da ist ein Gottesdienst eine wichtige, hilfreiche Veranstaltung."