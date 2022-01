Für #MDRklärt gibt es ein neues Design – genauso wie für das gesamte digitale Nachrichtenangebot des MDR . Der Mitteldeutsche Rundfunk vereinheitlicht das Aussehen all seiner vielen Nachrichtenangebote im Netz und #MDRklärt hat als erster Social-Media-Kanal des MDR mitgezogen.

Im März 2018 ging der erste #MDRklärt-Post online. Optisch angelehnt an das Grau der Erklärformate der Tagesschau; akzentuiert mit dem zugegebenermaßen recht grellen Blau von MDR SACHSEN-ANHALT. Wir haben viel ausprobiert – grafisch wie inhaltlich.

Jetzt ist es nach mehr als zwei Jahren Zeit für einen neuen Look: noch frischer, noch moderner. Wir orientieren uns am neuen Look unserer Nachrichten. Viel Weiß, sehr luftig und mit starken Akzentfarben. Auch eine neue Schriftart haben wir uns gegönnt. Mit dem neuen Aussehen zeigen wir: Wir sind Teil des umfangreichen Nachrichtenprogramms des MDR.