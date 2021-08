Am Wochenende war die Situation im Wethautal beispielsweise so, dass der Dauerregen für große Wassermassen sorgte, die an dem eigentlichen Überflutungsgraben vorbei geflossen sind. Das kann passieren, weiß Henning, und meint: "Ganz primitiv gesagt: Wenn Sie einen Bus haben, in den 50 Leute passen und da 150 Leute einsteigen, bricht die Achse. Dann ist das System überlastet und funktioniert einfach nicht." Heißt: Wenn zu viel Wasser kommt, kann es sein, dass die Gräben überfordert sind.



Ein extremeres Beispiel von Henning: Wenn die Wassermassen so stark sind, dass Autos und Bäume mitgerissen werden, bleiben diese unter anderem an Brücken hängen und blockieren dem Wasser den Weg. Dann sucht es sich neue Möglichkeiten, um weiter zu fließen und bricht aus dem vorgegebenen Flussbett aus.