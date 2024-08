In Sachsen-Anhalt werden ab Donnerstag viele Fahrscheine für Straßenbahnen, Regionalbusse und Züge teurer. Zahlreiche Nahverkehrsunternehmen erhöhen zum 1. August die Preise.

So kostet künftig in Halle, im Saalekreis und im Burgenlandkreis die Vier-Fahrtenkarte 12 Euro, das sind 80 Cent mehr als bisher. Eine Einzelfahrkarte für eine Stunde in der Tarifzone Halle verteuert sich um 20 Cent auf nun drei Euro. Eine Monatskarte im MDV ist fortan für 81,50 Euro zu haben.