Social Media, Fake News, KI Medienscouts in Sachsen-Anhalt: Schüler schulen Schüler im Umgang mit digitalen Medien

08. Mai 2025, 17:01 Uhr

An Sachsen-Anhalts Schulen sollen Kinder und Jugendliche zu sogenannten Medienscouts ausgebildet werden, um ihren Mitschülern einen besseren Umgang in der digitalen Welt beizubringen. Mit der neuen Initiative will das Land die Medienkompetenz stärken. Es geht etwa um Social Media, Künstliche Intelligenz oder Fake News.