Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) zeigte sich in einer Pressmitteilung vom 4. November 2021 äußerst zufrieden mit dem Ergebnis der Studie: "Die Studie zeigt, dass wir in Sachen Digitalisierung der Schulen auf dem richtigen Weg sind." In der Mitteilung betonte sie aber auch, dass in Sachen Medienbildung und Digitalisierung an Schulen noch viel Luft nach oben ist.

Digitale Ausstattung an Sachsen-Anhalts Schulen könnte besser sein

Das sehen auch Lehrkräfte aus Sachsen-Anhalt so. Ava L. (Name geändert) arbeitet an einer Förderschule in Magdeburg und weiß, wie wichtig Digitalisierung für zukünftige Generationen ist. Sie sagt MDR SACHSEN-ANHALT:

Wir müssen gucken, dass wir unsere Schüler gut vorbereiten. Dementsprechend müssen wir auch gewisse Skills erlernen, verbessern, ausführen und nutzen. Ava L. Förderschullehrerin aus Magdeburg

An der Schule von Ole D. (Name geändert) ist die Digitalisierung aktuell "voranschreitend, aber sehr gering". Er ist Lehrer an einer Sekundarschule in der Börde. Seine Schule ist noch nicht ans Glasfasernetz angeschlossen und es hängen nur in wenigen Räumen festinstallierte Beamer, so der Lehrer. Einen transportablen Beamer gibt es zwar, nur: Den müsse sich die ganze Schule teilen, so D. weiter.