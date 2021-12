Suchtberatungszentrum II in Magdeburg:

Die Beratungsstelle der Awo und der Stadtmission in Magdeburg (Thiemstraße 12) bietet neben Einzelberatungen auch eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit auffälligem Internetverhalten an. Die Angebote sind kostenlos. E-Mail: beratung@suchtberatungszentrum2-md.de, Telefon: (0391) 406 80 31



Servicestelle Kinder- und Jugendschutz in Magdeburg:

Die Beratungsstelle von fjp>media (Verband junger Medienmacher in Sachsen-Anhalt) bietet unter anderem Beratung für pädagogische Fachkräfte und Veranstaltungen zum Thema Onlinesucht an Schulen in Sachsen-Anhalt an. E-Mail: jugendschutz@fjp-media.de, Telefon: (0391) 503 76 40



Online-Anlaufstelle der DAK-Gesundheit:

Die DAK-Gesundheit bietet gemeinsam mit der Computersuchthilfe Hamburg eine Online-Anlaufstelle Mediensucht für Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern an. Auf www.computersuchthilfe.info gibt's Informationen rund um die Themen Online-, Gaming- und Social-Media-Sucht. Das kostenlose Angebot ist offen für Versicherte aller Krankenkassen.



Arzt- und Therapeutensuche der Kassenärztlichen Vereinigung:

Wenn Eltern ihr Kind einem Experten vorstellen möchten und auf der Suche nach einem Psychiater in Wohnortnähe sind: Auf der Website der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt gibt es eine Arzt- und Therapeutensuche.