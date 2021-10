Kurzarbeitergeld wird von Arbeitgebern beantragt, um Entlassungen aufgrund von konjunkturbedingten erheblichen Arbeitsausfällen zu vermeiden. Dieser Arbeitsausfall muss vorübergehend und unvermeidbar sein, erklärte der Sprecher. Laut Hochrechnungen waren im Juni 2021 rund 25.600 Beschäftigte in etwa 5.000 Betrieben in Sachsen-Anhalt in Kurzarbeit, sagte der Sprecher. Das sind 3,2 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land.