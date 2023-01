Damit ist die Zahl 2022 allerdings weniger stark angestiegen als in den Vorjahren. Von 2020 bis 2021 hatte es noch ein Plus von rund 100 Medizinern gegeben, in den drei Jahren zuvor Zuwächse um 62 bis 85. Zur Einordnung: Insgesamt lebten zum Stand 31. Dezember 2021 knapp 130.000 Ausländerinnen und Ausländer in Sachsen-Anhalt.