Schulen im Land Ausländeranteil deutlich gestiegen – Zunahme stagniert aber mittlerweile

Der Ausländeranteil an der sachsen-anhaltischen Schülerschaft ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Hatten im Schuljahr 2014/15 noch knapp 4.100 (2,2 Prozent) Schülerinnen und Schüler eine ausländische Staatsangehörigkeit, sind es im laufenden Schuljahr bereits gut 12.500 beziehungsweise 6,3 Prozent. Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Anteil im selben Zeitraum von 7,3 auf 11,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Halle (Saale) am Mittwoch mitteilte.