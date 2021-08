Lydia Hüskens, die Landesvorsitzende der FDP in Sachsen-Anhalt, gibt zu bedenken, dass gut bezahlte Arbeit motiviere. Hüskens sagte MDR SACHSEN-ANHALT, ihre Partei stehe eigentlich dafür, nur für hoheitliche Staatsaufgaben zu verbeamten, wie zum Beispiel bei der Polizei. Bei Lehrerinnen und Lehrern ist eine Verbeamtung in ihren Augen hingegen eher strittig. Doch durch die Sicherheit der Verbeamtung könne sich Sachsen-Anhalt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und so werdende Lehrkräfte motivieren, in Sachsen-Anhalt zu arbeiten. Kosten und Nutzen müssten abgewogen werden.

Doch nicht alle Beamten, die in Sachsen-Anhalt arbeiten, werden vom Land bezahlt. Einige arbeiten für die Kommunen oder den Bund und bekommen dann von dort ihre Ansprüche erstattet. Für die Beamten von Sachsen-Anhalt ist eine Stelle im Finanzamt Dessau-Roßlau allein zuständig und überweist den Anspruchsberechtigten ihr Geld.

Unterschiedlich hohe Pensionen in Ost und West

In Deutschland liegt die Pension laut einer aktuellen Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts bei durchschnittlich 3.340 Euro – Männer bekommen im Schnitt etwa 600 Euro mehr als Frauen. Ein noch stärkerer Unterschied zwischen den Durchschnittspensionen lässt sich zwischen den sogenannten alten und neuen Bundesländern feststellen. In den alten Ländern liegt die Pension bei durchschnittlich 3.410 Euro, in den neuen bei 2.360 Euro. Allerdings gilt es hierbei zu beachten, dass mehr Beamte im Westen höhere Dienstgrade bekleiden als im Osten.

Aber unabhängig von Geschlecht und Bundesland sind die Zahlen deutlich höher als die durchschnittliche Brutto-Rente. Beamtenverbände kritisieren jedoch den direkten Vergleich. Sie finden: Die Beamtenpension lässt sich höchstens mit einer Betriebsrente vergleichen. Aber selbst da schneidet die Pension besser ab.

Staat zahlt Teil der Steuern an Beamte aus