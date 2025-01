NS-Geschichte 15.000 Menschen besuchen KZ-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

19. Januar 2025, 08:49 Uhr

Im vergangenen Jahr haben über Tausend Menschen mehr die Angebote der beiden KZ-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt besucht, als noch im Jahr zuvor. Das teilte die Stiftung Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt mit. Insgesamt waren circa 14.900 Besucher am ehemaligen KZ Lichtenburg in Prettin und an der Gedenkstätte für die Opfer des KZ Langenstein-Zwieberge bei Halberstadt.