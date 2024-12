In diesem Jahr haben mehr Menschen in Sachsen-Anhalt Blut gespendet als noch 2023 und 2022. Das teilten das Universitätsklinikum Halle und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Beide verzeichneten eine Zunahme an Spendern und Spenden. Trotzdem würden diese nicht aussreichen, um den Bedarf zu decken. Experten zufolge sind rund zwei Drittel aller Menschen in Deutschland irgendwann in ihrem Leben auf Blutspenden oder daraus hergestellte Medikamente angewiesen.