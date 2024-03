In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Drogentoten massiv gestiegen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte, hat sie sich von 19 im Jahr 2022 auf 54 im vergangenen Jahr nahezu verdreifacht. Zuvor hatte die "Magdeburger Volksstimme" berichtet .

Der LKA-Sprecher Michael Klocke sagte der Zeitung: "Es ist mit Abstand der höchste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung". Der zuvor höchste Stand an Rauschgifttoten sei im Jahr 2020 mit 23 erreicht worden.

Die überwiegende Zahl der Drogentoten stehe am Ende einer langen Sucht, so Klocke. Die meisten Menschen würden am Langzeit-Konsum von Amphetamin und Meth-Amphetamin wie zum Beispiel Speed, Kokain und Crystal Meth oder gemischtem Konsum sterben. Allein 2023 sind es demnach 27 Fälle gewesen.