Am häufigsten wurden wieder falsche 50-Euro-Scheine in Umlauf gebracht. Ihr Anteil am Falschgeld lag in Sachsen-Anhalt bei 45 Prozent. Falsche Zwanziger hatten einen Anteil von 19 Prozent, gefolgt von gefälschten 200-Euro-Scheinen mit 14 Prozent und 100-Euro-Scheinen mit 11 Prozent.