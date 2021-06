Auch Zahl der Gewinne steigt Menschen in Sachsen-Anhalt geben mehr Geld für Lotto aus

Während der Corona-Krise seien teils 18 der rund 660 Verkaufsstellen tage- oder wochenweise geschlossen gewesen. "In diesen besonderen Pandemiezeiten war der Gang in den Lottoladen für unsere Kunden ein unverzichtbares Stück Alltagsnormalität", erklärten die Geschäftsführer Stefan Ebert und Marko Ehlebe. Das Gros der Spieleinsätze werde in Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt getätigt, rund sechs Prozent entfielen auf das Internet.