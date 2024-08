Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen in Sachsen-Anhalt melden Insolvenz an. Das teilt das Statistische Landesamt mit. Demnach gingen bei den Amtsgerichten des Landes in den ersten sechs Monaten dieses Jahres rund elf Prozent mehr Insolvenzanträge ein als im Vergleichszeitraum 2023.