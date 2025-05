Mehr Kinder in Sachsen-Anhalts Frauenschutzhäusern

Die Frauen bringen sich und ihre Kinder vor körperlicher und psychischer Gewalt in der Partnerschaft oder in anderen sozialen Beziehungen in Sicherheit. Oft werden sie von den Tätern gesucht und verfolgt. Migrantinnen stehen zudem, je nach Aufenthaltstitel, vor dem Problem, dass sie den Landkreis oder die kreisfreie Stadt nicht verlassen dürfen und somit nicht in andere Bundesländer gehen können, sagte die Vorsitzende des Landesfrauenrats Sachsen-Anhalt, Michelle Angeli. Der Weg könne somit schneller in ein Frauenschutzhaus führen.