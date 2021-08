Statistik Mehr Studierende in Sachsen-Anhalt, aber weniger Ersteinschreibungen

Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Studierenden an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt im vergangenen Wintersemester gestiegen. Rückläufig war hingegen die Zahl der Ersteinschreibungen. Ein möglicher Grund: In der Pandemie kamen weniger ausländische Studierende nach Sachsen-Anhalt. Zum kommenden Wintersemester wollen die Hochschulen möglichst wieder mit der Präsenzlehre starten.