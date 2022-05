Feiertag Mehr Verkehrskontrollen zu Himmelfahrt

Wer an Christi Himmelfahrt mit dem Auto, E-Scooter oder Fahrrad unterwegs ist, muss sich auf vermehrte Kontrollen einstellen. Die Polizei in Sachsen-Anhalt will die Fahrtüchtigkeit überprüfen. Dabei geht es unter anderem um Alkoholkontrollen. Wer betrunken fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat.