Es gibt Ausnahmen

Besucher, die per Ausnahmeregelung das Krankenhaus betreten dürfen, müssen einen zertifizierten Corona-Test vorweisen.

Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau: Die Besuchsregelungen sind auf der Webseite des Krankenhauses zusammengefasst. (Archiv) Bildrechte: dpa Darunter versteht das Krankenhaus neben einem PCR- auch Schnelltests. Vor Ort wird nicht getestet. Zudem ist eine FFP2-Maske Pflicht – auch bei Menschen, die eine Befreiung für das Tragen der Maske haben.



Ausdrücklich ausgenommen von den Besuchseinschränkungen sind Patientinnen und Patienten, die die Ambulanzen und Sprechstunden aufsuchen. Alle Informationen zu den Regelungen des Krankenhauses finden sich auf der Homepage der Klinik.

Universitätsklinikum berät am Mittwoch

In den anderen großen Krankenhäusern in Halle, also Bergmannstrost, Universitätsklinikum und Elisabeth-Krankenhaus, sind noch keine Einschränkungen geplant.

Im Bergmannstrost sind die Besuchszeiten eingeschränkt. Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn Im Klinikum Bergmannstrost bleibt alles wie bisher. Auch dort wird die Situation aber kritisch beobachtet. Hier gelten momentan Besuchszeiten von 15 bis 18 Uhr, die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.



Im Universitätsklinikum wird am Mittwoch über die aktuelle Situation beraten. Dann verständigen sich auch die Krankenhäuser untereinander, so eine Sprecherin. Für Nachfragen zum Ergebnis der Beratung war das Klinikum am Mittwochnachmittag nicht zu erreichen.

Im Krankenhaus St. Elisabeth & St. Barbara sind momentan keine weiteren Einschränkungen vorgesehen.

Keine Einschränkungen im Burgenlandkreis

Wie das SRH Klinikum in Naumburg MDR SACHSEN-ANHALT sagte, haben die Kliniken im Burgenlandkreis jeden Dienstag eine gemeinsame Runde mit dem Kreis, um sich gemeinsam abzustimmen. Diese Woche Dienstag habe es diese Runde allerdings nicht gegeben – aus Mangel an Themen. Von daher bleibt es in den SRH Kliniken in Zeitz und Naumburg und im Asklepios Klinikum in Weißenfels vorerst bei den bisherigen Regelungen.

Alle Kliniken, inklusive Rehakliniken, nutzen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Burgenlandkreise die gleichen Besucherregeln. Konkret gilt dort das "2-1-1 Prinzip" – es steht für zwei Besucher pro Patient für jeweils eine Stunde. Die Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen und ihren 3G-Status nachweisen.

Gründe, diese Regeln zu verschärfen, sehen die Kliniken momentan zwar nicht, allerdings würde die Lage wöchentlich neu bewertet. Es gebe zwar leicht erhöhte Inzidenzen unter Patienten und Mitarbeitern, allerdings sei dies nicht besorgniserregend, teilte das SRH Klinikum auf Anfrage des MDR mit. Es würden auch keine Coronastationen eingerichtet, sondern auftretende Fälle auf den jeweiligen Fachstationen isoliert.

Landeshauptstadt Magdeburg