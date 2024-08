Das Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt will die Zahl der Meister im Handwerk erhöhen. Dazu stellt es am Mittwoch ein neues Förderprogramm für Handwerksmeister vor. Jungmeister bekommen demnach einmalig eine Prämie in Höhe von 1.000 Euro, hieß es vorab vom Ministerium.