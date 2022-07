Die bisher im Aufbau befindliche Meldestelle Antisemitismus Sachsen-Anhalt ist nun voll arbeitsfähig. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit.

"Wir wollen Antisemitismus in Sachsen-Anhalt effektiv bekämpfen. Hierzu müssen wir wissen, wo und wie sich dieser zeigt und wer antisemitische Handlungen begeht", erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in einer Mitteilung am Freitag. Betroffene bekämen über die Meldestelle schnell Unterstützung. Träger der Meldestelle ist der Verein OFEK. Dort können ab sofort Meldungen über ein Online-Formular oder persönlich erfolgen.