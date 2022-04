Enkeltrick und Internetkriminalität Viele Fälle von Whatsapp-Betrug – das LKA erklärt, wie man sich schützt

Im ersten Quartal 2022 sind schon etwa 200 Taten angezeigt worden, bei denen sich Betrüger über Whatsapp und Co. Geld erschlichen haben, sagt Michael Klocke vom Landeskriminalamt im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Die einzelnen Schadenssummen würden sich auf 500 bis 7.000 Euro je Delikt belaufen. Insgesamt gehe man gegenwärtig von einer Schadenssumme in Höhe von mehr als 100.000 Euro aus.

Dabei versuchen die Täter auf ganz unterschiedliche Weise ihre Opfer übers Ohr zu hauen. In Wolmirstedt hat am vergangenen Wochenende eine ältere Frau 4.000 Euro an Betrüger überwiesen, weil sich dachte, über WhatsApp mit ihrer Tochter zu chatten. Erst am Montag hatte eine Frau aus dem Unstrut-Hainich-Kreis 4.000 Euro an Betrüger verloren. Die Täter hatten sie über WhatsApp angeschrieben und eine Notsituation ihres Kindes vorgetäuscht.