Auf eine Umfrage in den Social-Media-Kanälen von MDR SACHSEN-ANHALT melden sich in kurzer Zeit viele Menschen und berichten über Nachzahlungen von meistens mehreren hundert Euro, die Vermieter derzeit von ihnen einfordern. Auch die Berater beim Deutschen Mieterbund in Halle prüfen seit Wochen fast ausschließlich Nebenkostenabrechnungen, erzählt Ellen Schultz. "Viele trifft es sehr hart, mit mehrstelligen, zum Teil vierstelligen Beträgen in der Nachzahlung", stellt sie fest.