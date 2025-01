So kostete ein freistehendes Haus in Halle und Magdeburg 2024 im Schnitt etwa 270.000 Euro und damit jeweils knapp 20.000 Euro mehr als noch 2020. Im Vergleich zu 2023 dagegen sind die Preise in Halle um 20.000 Euro und in Magdeburg um 100.000 Euro gefallen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte die unklare Ansiedlung von Intel in Magdeburg sein. Der Chip-Hersteller galt "lange als wirtschaftlicher Impuls", so Schatz. Seit dem Baustopp sei die Dynamik auf dem Immobilienmarkt aber gedämpft.