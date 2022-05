Die Hallesche Wohnungsgesellschaft hatte zuletzt bestätigt, dass sie Mieten um bis zu 20 Prozent erhöhen wird. Betroffen sind Mieter in zwei Quartieren, also Zusammenschlüssen von Wohnhäusern. Erhöht wird die Miete auch nur bei den Mietern, deren Miete "unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt". Es seien die ersten Erhöhungen seit zehn Jahren gewesen, so ein Sprecher der Gesellschaft. Man müsse "auf die deutlich gestiegenen Instandhaltungskosten und Instandsetzungskosten, also die höheren Handwerkerleistungen und Materialpreise" reagieren.