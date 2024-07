38 von 1.000 Patientinnen und Patienten in Sachsen-Anhalt bekommen die Diagnose "Migräne". Wie die Krankenkasse Barmer am Dienstag berichtet, sind die Werte nur in Thüringen (40) und Mecklenburg-Vorpommern (39) höher. Als Hotspots in Sachsen-Anhalt werden in der Mitteilung Halle (Saale) und der Saalekreis genannt, wo je 45 von 1.000 Menschen an Migräne leiden. Deutschlandweit am wenigsten betroffen ist der Altmarkkreis Salzwedel (25).