Mamad Mohamad ist Geschäftsführer des LAMSA. Bildrechte: MDR/Daniel Tautz

Das war 2019. Seit vergangenem Jahr bietet der Verein mit dem Projekt "Migration und Inklusion in Sachsen-Anhalt" in Halle, Magdeburg und Dessau Beratungen an. Und die haben erst richtig gezeigt, wie groß die Hilfsbedürftigkeit in den Communities ist.



"Durch das, was die Betroffenen erleben, haben sich viele von ihnen zurückgehalten mit Diskriminierungserfahrungen wegen ihrer Behinderung oder ihres Migrationshintergrundes", sagt Mohamad. Teilweise hätten die Leute auch die Angst, abgeschoben zu werden, wenn sie zu viel Hilfe in Anspruch nehmen.