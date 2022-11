Der 52-Jährige scheint alles richtig gemacht zu haben. Als die Agrarunternehmen in der Umgebung vor einigen Jahren anfingen, ihre Bestände an Milchkühen zu reduzieren oder ganz aufzugeben, hat man in Selbitz das Problem ausgesessen. "Die Zahl unserer Tiere ist konstant. 900 Milchkühe und 900 Kälber und Jungrinder stehen bei uns in den Ställen. Mit dieser Größe wollen wir dauerhaft arbeiten."

Maik Bilke, Geschäftsführer des Landwirtschaftsbetriebes Selbitz, freut sich über die steigenden Milchpreise. Bildrechte: MDR/André Damm