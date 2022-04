Beschluss Zivil-militärische Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt soll gestärkt werden

Die zivil-militärische Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt soll gestärkt werden. Dies wurde am Dienstag nach einem Treffen des Nationalen Territorialen Befehlshabers, Generalleutnant Martin Schelleis, mit Ministerpräsident Reiner Haseloff in Magdeburg beschlossen. Es gehe laut Schelleis um einen vertieften Austausch und einen gemeinsamen, abgesprochenen Aufbau besserer Krisenreaktionsfähigkeit, die dem Schutz des Landes diene.

Wenn wir von Landesverteidigung in Deutschland sprechen, und eben nicht mehr den Frieden, sondern den Spannungs- oder Verteidigungsfall haben, dann sind wir ganz wesentlich auf einen funktionierenden zivilen Pfeiler der Verteidigung, die Zivilverteidigung, angewiesen. Martin Schelleis Generalleutnant

Auch Sachsen-Anhalt soll von Investitionen profitieren

Schelleis sagte, von den angekündigten 100-Milliarden-Investitionen in die Bundeswehr würden auch Standorte in Sachsen-Anhalt profitieren. Dazu gehörten etwa die logistischen Einrichtungen in Burg (Jerichower Land). Zentrale Truppenübungsplätze sollten modernisiert werden. Es gehe um eine Stärkung des gesamten Systems, von Material und Personal bis zu Organisation und Infrastruktur, betonte Schelleis.

Zusammenarbeit stärken

Ministerpräsident Haseloff sagte, Bundeswehr und ziviler Katastrophenschutz wie das Technische Hilfswerk müssten gegenseitig um die Kapazitäten und Technik wissen. Das alles gehöre in ein Korsett einer zivil-militärischen Einsatzstrategie hinein. Es werde auch Übungen geben, nicht nur anlassbezogen wegen des Krieges in der Ukraine, sondern "generell im Sinne der Zeitenwende" dauerhaft auf einem anderen, hohen Niveau.

Militär-Manöver im Norden von Sachsen-Anhalt