Millionen-Investition 50 Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt werden modernisiert

Die Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt sollen heller und schöner werden. Die Deutsche Bahn (DB) will deshalb in diesem Jahr rund 50 Bahnhöfe modernisieren. Dazu zählen laut Unternehmen auch die zum Teil schon begonnenen oder fertiggestellten Arbeiten an den Hauptbahnhöfen in Dessau, Halle, Magdeburg und Stendal.