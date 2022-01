Es ist klar, dass Beschäftigte im Osten besonders profitieren. Allein in Sachsen-Anhalt arbeiten 270.000 Menschen im Mindestlohnbereich. Von der Erhöhung sind vor allem jene Branchen betroffen, in denen die Lohnkosten einen vergleichsweise hohen Anteil an der Gesamtkalkulation haben. Das zeigt sich insbesondere bei einigen Handwerksleistungen, erklärt Wulfhard Böker, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Harz-Bode in Quedlinburg. Als Beispiel nennt er das Friseurhandwerk: "Beim Friseur sind etwa 50 Prozent des Endpreises Lohnkosten. Das hängt ein wenig von der Struktur der jeweiligen Salons ab, in der Regel geht die Hälfte von dem, was eingenommen wird, als Lohn wieder weg. Das ist in anderen Bereichen nicht so. Da betragen die Lohnkosten um die 20, manchmal 30 Prozent."