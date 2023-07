Nach einer Abfrage des MDR in anderen Bundesländern ist Sachsen-Anhalts Vorgehen beispiellos: In Thüringen und Sachsen werden fast ausnahmslos alle Halter bei Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung übermittelt.

Lediglich die Staatskanzlei in Thüringen gibt an, dass man sich vorbehalte, eine Prüfung auf Sonderrechte vorzunehmen. Gleichzeitig sind auch die Ordnungswidrigkeiten im Vergleich zu Sachsen-Anhalt deutlich geringer. Nur etwas mehr als 50 Verstöße wurden durch die Ministerien dokumentiert. Zwei Ministerien führen keine Statistik, "weil Verstöße nur äußerst selten vorkommen".

Eine Kleine Anfrage der Linken in Sachsen-Anhalt gibt eine Übersicht, in wie vielen Fällen Ordnungsbehörden versucht haben, Halter- und Fahrerinformationen durch die jeweiligen Ministerien zu bekommen. In der Tabelle sind es allein für Sachsen-Anhalts Innenministerium und die untergeordneten Behörden, wie Polizei und Verfassungsschutz zwischen 2020 und 2022 in Summe 89 Fälle. Hierbei handelt es sich nach Angaben des Ministeriums um Geschwindigkeitsüberschreitungen und Falschparken. Davon wurde kein einziges Vergehen an die Bußgeldstellen übermittelt.