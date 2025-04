Das Handy ist für viele das Tor zur Welt, was leider auch die Unterwelt einschließt. Kinder und Jugendliche tasten sich ins Leben, und das sowohl in der realen wie in der digitalen Welt.

Und da gehören schon immer Mutproben dazu, und das nicht nur beim Bäumeklettern, sondern auch bei der Mediennutzung. Da werden Horrorfilme konsumiert, um zu zeigen, wie erwachsen man ist, oder eben auch pornografische Inhalte geteilt.

Expertin: Jugendliche an Mainstream-Pornografie interessiert

Katja Bach ist Jugendschutzreferentin bei der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz in Magdeburg. "Natürlich haben Jugendliche ein Interesse daran, pornografische Inhalte zu sehen, aber da geht es eher um Mainstream-Pornografie – um zu wissen, was erwartet mich, in welche Richtung geht es."

Die sexuelle Aufklärung an Schulen oder in den Familien wird wohl die Angebote des Netzes nicht ersetzen können.

Verbreiten der Fotos und Videos als Mutprobe

Dass zunehmend Darstellungen von Kindesmissbrauch unter Jugendlichen kursieren, habe jedoch mit dieser natürlichen Neugier kaum etwas zu tun, sagt Bach. Eine sexuelle Absicht stecke in den allermeisten Fällen aber auch nicht dahinter.

Stattdessen falle auch dies in den Bereich der Mutproben: "Das Material, das sie dort sehen, überfordert sie. Und weil sie eben so mutig sind, sich solche krassen Inhalte anzuschauen, schicken sie das an ihre Freunde, um zu gucken, ob die genauso mutig sind." Bildrechte: MDR/ Uli Wittstock

Deutlicher Anstieg der Zahlen

Dass Kindesmissbrauch strafbar ist, wissen die Heranwachsenden, dass aber auch ein Foto auf dem Handy oder im Chat strafbar ist, wissen viele nicht. Solche Darstellungen werden aber auch verwendet, um andere zu mobben. Da ist dann die Sachlage eine andere, denn man kann eine herabwürdigende Absicht unterstellen.