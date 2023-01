MDR SACHSEN-ANHALT möchte mit Ihnen über das Programm ins Gespräch kommen. "MDR SACHSEN-ANHALT für alle" lautet der Titel der Veranstaltung am 27. Februar 2023 , bei der 30 Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter die Gelegenheit haben werden, im Landesfunkhaus in Magdeburg mit Programmverantwortlichen von MDR SACHSEN-ANHALT zu diskutieren.

Was gefällt Ihnen? Was könnten wir besser machen? Und was wollen Sie die Redaktionen einfach mal fragen?