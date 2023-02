Was wünschen sich Zuschauer, Hörerinnen und Nutzende von ihrem MDR in Sachsen-Anhalt? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Publikumsdialogs am Montag. Daran nahmen neben den Verantwortlichen der verschiedenen Ausspielwege von MDR-SACHSEN-ANHALT auch etwa 20 Gäste teil. Diese hatten sich im Vorfeld der Veranstaltung beworben.