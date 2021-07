Immer mehr Landkreise und Städte in Sachsen-Anhalt bieten dezentrale Corona-Impfungen an. Sprich: Bürger müssen nicht in ein Impfzentrum gehen oder fahren, sondern mobile Impfteams stehen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten bereit. Dort kann man sich ohne Termin impfen lassen. Orte können beispielsweise Marktplätze sein, aber auch bei Events wie Volksfesten oder Konzerten wird geimpft.