In Sachsen-Anhalt hat die Mobile Opferberatung im vergangenen Jahr 233 rechte, queerfeindliche oder antisemitische Angriffe registriert. Der Verein hat am Donnerstag in Halle seine Jahresbilanz vorgestellt. Insgesamt seien von den Angriffen 332 Personen direkt betroffen gewesen. Im Jahr zuvor wurden noch 167 Angriffe registriert.

Die Projektleiterin der Mobilen Opferberatung sagte, in dem erheblichen Ausmaß der Gewalt spiegele sich ein dramatisches Rassismus-Problem in Sachsen-Anhalt. Nach der Statistik der Opferberatung sind im Jahr 2023 alle ein bis zwei Tage Menschen in Sachsen-Anhalt aus rassistischen, queerfeindlichen, antisemitischen und weiteren rechten Motiven verletzt, bedroht und attackiert worden. Rassismus sei mittlerweile in fast drei Vierteln aller Fälle das bei weitem häufigste Tatmotiv.